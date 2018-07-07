Синоптики прогнозируют грозы и температуру воздуха до +27°С в Нижегородской области 8 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют грозы и температуру воздуха до +27°С в Нижегородской области 8 июля 2018 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно информации, ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +22…+27°С.

Кроме того, по южной половине области местами сохранится чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников.