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Общество

Синоптики прогнозируют грозы и температуру воздуха до +27°С в Нижегородской области 8 июля

08 июля 2018 12:02  [61] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют грозы и температуру воздуха до +27°С в Нижегородской области 8 июля 2018 года. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно информации, ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха составит +22…+27°С.

Кроме того, по южной половине области местами сохранится чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов и торфяников.

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