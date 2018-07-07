День рыбака проходит в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 8 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День рыбака проходит в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 8 июля 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

Согласно информации, в ходе традиционного мероприятия участники продемонстрируют свои знания о рыбной ловле в специальных игровых конкурсах и будут ловить рыбу в центральном парковом фонтане.

Для всех желающих будет организована спортивная и детская рыбалка. Также присутствующих ждет экстремальная рыбалка "по-мадагаскарски" - в этом конкурсе участникам предстоит проявить особую ловкость и смекалку, так как ловить рыбу им придется уже без помощи удочки: руками, майками, пакетами. Победителей конкурсной рыбалки в номинациях: "За первую пойманную рыбу", "За самый большой улов", "Самой удачливой рыбачке" и "Самому юному рыбаку" ждут ценные призы и подарки. Все участники соревнований будут награждены поощрительными призами. Регистрация начнется в 15:30 у главного фонтана.

Кроме того, в этот день будет приготовлена самая вкусная уха, которую в 17:00 сможет попробовать каждый желающий.

В течение всего праздника для гостей парка будут выступать нижегородские творческие коллективы.

СПРАВКА.

День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. Происхождению этого профессионального праздника послужило активное развитие рыболовства в советское время. Так, в некоторых регионах бывшего Советского Союза рыболовство являлось одной из ведущих отраслей экономики. В праздновании традиционно принимают участие рыболовы-любители и те, для кого подобная деятельность является профессией. День рыбака считают своим праздником сотрудники рыбной инспекции, студенты и преподаватели учебных заведений, специализирующихся на водном хозяйстве.