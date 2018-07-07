Митрополит Георгий освятил памятник святым Петру и Февронии в Нижнем Новгороде 7 июля Общество

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии в Нижнем Новгороде 7 июля 2018 года. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Согласно информации, памятник открылся на пр. Гагарина, рядом с домом №194. Он был освящен накануне дня памяти этих святых и приуроченного к нему праздника — Дня семьи, любви и верности.

Добровольцы раздавали гостям буклеты с историей праздника и житием святых Петра и Февронии, а также дарили ромашки — символ Дня семьи, любви и верности.

После совершения чина освящения архипастырь обратился к собравшимся: "Тысячелетняя история духовной жизни нашего народа явила нам много великих имен и образцов христианского благочестия. Среди них святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, муромские чудотворцы. Их супружеский союз — пример для всех, кто решил создать семью — свою малую церковь. Пусть же их образ благословляет супругов, особенно те пары, которые только вступили в брак, чтобы семьи были крепкими, чтобы в них росли здоровые и счастливые дети. Пусть благодать Божия пребывает со всеми нами".

Инициатива создания памятника принадлежит Приокскому благочинию и членам православного попечительского совета района, который был создан по благословению главы Нижегородской митрополии в 2016 году.

"Новая скульптура установлена на "Аллее любви" в Приокском районе, неподалеку от районного отдела ЗАГС, поэтому на благоустроенной аллее часто можно увидеть молодоженов. Теперь молодые пары смогут посещать здесь и памятник святым Петру и Февронии", - говорится в сообщении.

"Когда я увидел это место, то сразу родилась идея создать памятник таким, каким вы его можете видеть.

По словам автора памятника Алексея Щитова, ему хотелось "передать в образах тепло, доброту и в то же время торжественность, потому что сюда будут приходить молодые супруги: хочется, чтобы образы святых Петра и Февронии их вдохновляли".