Последние новости рубрики Общество
08 июля 2018 18:35  [92] Митрополит Георгий освятил памятник святым Петру и Февронии в Нижнем Новгороде 7 июля
08 июля 2018 14:51  [398] День рыбака проходит в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 8 июля
08 июля 2018 12:02  [493] Синоптики прогнозируют грозы и температуру воздуха до +27°С в Нижегородской области 8 июля
07 июля 2018 15:29  [1527] МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области 7 июля
07 июля 2018 11:39  [849] Глеб Никитин предложил нижегородской комиссии по правам дольщиков обсудить вопросы по всем проблемным объектам до сентября
07 июля 2018 11:11  [179] Два новых виджета начали действовать на портале госуслуг Нижегородской области
06 июля 2018 18:06  [153] Ямочный ремонт проведен на 41 тысячи кв м дорог в Канавинском районе Нижегородской области
06 июля 2018 17:53  [997] Фракция КПРФ в нижегородском Заксобрании внесла на рассмотрение облпарламента проект отзыва на пенсионную реформу
06 июля 2018 15:57  [1101] Нижегородская администрация намерена внедрить гипоаллергенное меню во всех детсадах города к 1 января 2019 года
06 июля 2018 15:32  [254] Облправительство намерено переформатировать программу "Покупай нижегородское"
Общество

Митрополит Георгий освятил памятник святым Петру и Февронии в Нижнем Новгороде 7 июля

08 июля 2018 18:35  [92] Общество

Фото: Нижегородская митрополия

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии в Нижнем Новгороде 7 июля 2018 года. Об этом сообщает Нижегородская епархия.

Согласно информации, памятник открылся на пр. Гагарина, рядом с домом №194. Он был освящен накануне дня памяти этих святых и приуроченного к нему праздника — Дня семьи, любви и верности.

Добровольцы раздавали гостям буклеты с историей праздника и житием святых Петра и Февронии, а также дарили ромашки — символ Дня семьи, любви и верности.

После совершения чина освящения архипастырь обратился к собравшимся: "Тысячелетняя история духовной жизни нашего народа явила нам много великих имен и образцов христианского благочестия. Среди них святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, муромские чудотворцы. Их супружеский союз — пример для всех, кто решил создать семью — свою малую церковь. Пусть же их образ благословляет супругов, особенно те пары, которые только вступили в брак, чтобы семьи были крепкими, чтобы в них росли здоровые и счастливые дети. Пусть благодать Божия пребывает со всеми нами".

Инициатива создания памятника принадлежит Приокскому благочинию и членам православного попечительского совета района, который был создан по благословению главы Нижегородской митрополии в 2016 году.

"Новая скульптура установлена на "Аллее любви" в Приокском районе, неподалеку от районного отдела ЗАГС, поэтому на благоустроенной аллее часто можно увидеть молодоженов. Теперь молодые пары смогут посещать здесь и памятник святым Петру и Февронии", - говорится в сообщении.

"Когда я увидел это место, то сразу родилась идея создать памятник таким, каким вы его можете видеть.

По словам автора памятника Алексея Щитова, ему хотелось "передать в образах тепло, доброту и в то же время торжественность, потому что сюда будут приходить молодые супруги: хочется, чтобы образы святых Петра и Февронии их вдохновляли".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph