Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец.

По его словам, ДТП произошло на ул. Бурнаковский проезд, недалеко от дома №11. Переходившую дорогу девушку сбил автомобиль Lifan. Рядом с местом происшествия находится регулируемый пешеходный переход.

Источник в правоохранительных органах уточнил корреспонденту агентства, что погибшая девушка была 1989 года рождения.