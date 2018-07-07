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Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец.
По его словам, ДТП произошло на ул. Бурнаковский проезд, недалеко от дома №11. Переходившую дорогу девушку сбил автомобиль Lifan. Рядом с местом происшествия находится регулируемый пешеходный переход.
Источник в правоохранительных органах уточнил корреспонденту агентства, что погибшая девушка была 1989 года рождения.
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