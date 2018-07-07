Последние новости рубрики Происшествия
09 июля 2018 10:17  [37] Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля
08 июля 2018 11:38  [1584] Три пожара произошло в Нижегородской области в ночь на 8 июля
06 июля 2018 13:51  [301] Уголовное дело возбуждено по факту травмирования водителя погрузчика на предприятии в г.Бор Нижегородской области
06 июля 2018 11:09  [703] Завод Свердлова в Дзержинске Нижегородской области распространил новую информацию по ЧП в цехе - обрушилась стена
06 июля 2018 10:40  [1365] Волонтёры просят помощи в поиске пропавшей в Городецком районе Нижегородской области 66-летней Ирины Свирид
06 июля 2018 10:36  [515] Завод им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области опроверг информацию о взрыве в цехе и сообщил о демонтаже здания
06 июля 2018 10:31  [469] Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с каршеринговым автомобилем в центре Нижнего Новгорода
05 июля 2018 16:11  [206] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области Галины Алешиной
05 июля 2018 15:26  [241] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в Нижегородской области 16-летней Валентины Максаковой
05 июля 2018 12:19  [401] Суд приговорил сбившего девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде водителя маршрутки к четырём годам колонии-поселения
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля

09 июля 2018 10:17  [37] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Автомобиль насмерть сбил девушку в Московском районе Нижнего Новгорода 7 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец.

По его словам, ДТП произошло на ул. Бурнаковский проезд, недалеко от дома №11. Переходившую дорогу девушку сбил автомобиль Lifan. Рядом с местом происшествия находится регулируемый пешеходный переход.

Источник в правоохранительных органах уточнил корреспонденту агентства, что погибшая девушка была 1989 года рождения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля07 июля 2018Последствия дождя на ул.Ковалихинской в Нижнем Новгороде 7 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph