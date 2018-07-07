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Происшествия

Нижегородка и её несовершеннолетний племянник предстанут перед судом по обвинению в наёмном убийстве

09 июля 2018 10:51  [402] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в организации убийства мужа с помощью несовершеннолетнего племянника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 9 июля 2018 года.

Согласно информации, 29-летняя женщина уговорила своего несовершеннолетнего племянника убить мужа за 30 тысяч рублей. Молодой человек, в свою очередь, предложил 10 тысяч своему 19-летнему другу за участие в преступлении.

По версии следствия, в начале января 2017 года молодые люди с ножом и молотком подошли к автомобилю 29-летнего потерпевшего и начали стучать по машине, изображая попытку её взлома, в связи с чем сработала охранная сигнализация и мужчина вышел на улицу. После этого один из обвиняемых нанес ему несколько ударов молотком, второй обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Обвиняемые скрылись.

Действия супруги потерпевшего квалифицированы по ч. 4 ст.150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 33 (организация преступной группы или сообщества), п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, совершённое группой лиц. Молодые люди обвиняются по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, совершённое группой лиц. Уголовное дело направлено в Нижегородский областной суд.

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