Почти 40 человек вошли в совет по стратегии развития и инвестициям Нижегородской области Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 40 человек вошли в совет по стратегии развития и инвестициям Нижегородской области. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1 апреля прекратил свое существование инвестиционный совет при губернаторе, который был создан прежним главой региона Валерием Шанцевым. В конце марта врио губернатора поручил создать два новых совета - по стратегии развития и инвестициям и по земельным отношениям. Ожидается, что заседания этих советом начнутся с III квартала 2018 года.

Согласно документу, и.о. врио губернатора Евгений Люлин 4 июля 2018 года подписал постановление №490 "О создании совета по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области".

В задачи совета будет, в частности, входить подготовка предложений по вопросам социально-экономического развития и привлечения инвестиций; разработка мер, направленных формирование нового экономического потенциала; проработка рекомендаций по господдержке инвестпроектов; рассмотрение заявок заемщиков и предоставление в залог объектов залогового фонда региона. Кроме того, совет будет заниматься и вопросами конгрессно-выставочной деятельности.

Заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже раза в квартал (инвестсовет ранее, согласно положению, должен был собираться, "как правило, два раза в месяц"). Для кворума достаточно присутствие не менее половины членов совета (в инвестсовете было 2/3). Решения принимаются простым большинством от числа присутствующих.

У совета будет президиум, руководит которым глава региона. В компетенцию президиума входит: принятие решения о предоставлении заемщику в залог объектов залогового фонда; выполнение функций конкурсной комиссии при проведении отбора инвестпроектов; рассмотрение и принятие решения о целесообразности реализации представленных инвестпроектов; принятие решения о целесообразности территорий опережающего развития; принятие решение по развитию рынка корпоративных облигаций.

Решения совета и президиума совета обязательны для исполнения органами исполнительной власти области, руководители органов исполнительной власти несут персональную ответственность за исполнение этих решений.

В совет вошли 37 человек:

Врио губернатора Глеб Никитин (председатель)

И.о. вице-губернатора Евгений Люлин (заместитель)

Министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков (заместитель)

Генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Максим Тевс (заместитель)

Начальник управления обеспечения инвестпроектов минэкономразвития Юлия Бахтина (секретарь)

Директор департамента развития туризма и НХП Алексей Алехин

Управляющий головным отделения ПАО "Сбербанк" по Нижегородской области Сергей Алимов

Зампредседателя комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества ЗС НО Валерий Антипов

Министр имущественных и земельных отношений области Сергей Баринов

Руководитель представительства АНО "Агентство по продвижению новых проектов" в ПФО Сергей Бочаров (по согласованию)

Министр транспорта Вадим Власов

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев

Министр экологии Арсений Дряхлов

Директор нижегородского филиала ВШЭ Валерий Зусман

Замгендиректора ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Иван Клейменов (по согласованию)

Гендиректор ТПП НО Дмитрий Краснов (по согласованию)

Председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО Олег Лавричев

Председатель ЗС НО Евгений Лебедев

Начальник ГЖД Анатолий Лесун

Исполнительный директор АНО "Русская интермодальная логистическая ассоциация" (по согласованию)

И.о. министра сельского хозяйства Алексей Морозов

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов

И.о. директора нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура (по согласованию)

Президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин (по согласованию)

Управляющий филиалом Банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский (по согласованию)

Директор АНО "Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области" Денис Румянцев (по согласованию)

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий

Президент ООО "УК Группа ГАЗ" Вадим Сорокин (по согласованию)

Министр финансов Ольга Сулима

Министр строительства Дмитрий Сыров

Директор филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Александр Фролов

Гендиректор НАПП Валерий Цыбанев

Министр промышленности Максим Черкасов

Министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков

Ректор ННГУ Евгений Чупрунов

Министр здравоохранений Антон Шаклунов

И.о. замгубернатора Сергей Шевченко

В состав президиума вошли Глеб Никитин (председатель), Евгений Люлин, Игорь Норенков, Максим Тевс (заместители председателя), Юлия Бахтина (секретарь), Сергей Баринов, Ольга Сулима.