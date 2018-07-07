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Общество

Нижегородский писатель Захар Прилепин ушёл с поста заместителя командира батальона армии ДНР

09 июля 2018 13:28  [47] Общество
Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский писатель Захар Прилепин ушёл с поста заместителя командира батальона армии самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР). 9 июля 2018 года он разместил в своём аккаунте в Facebook ссылку на интервью изданию "Свободная Пресса", шеф-редактором которой он является.

В опубликованной статье он сообщает, что этим летом батальон перешёл из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск. "Специфика, прямо скажем, не моя; ну и в свете того, что наступления не будет, а в большой России у меня за два года донбасской службы накопилась уйма зависших и не решаемых дел, в этом июле я ухожу с поста заместителя командира батальона", - отметил Захар Прилепин.

Он также подчеркнул, что остаётся советником главы ДНР, куратором батальона и руководителем гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса. "И в политическом смысле, и в культурном между Донецком и Москвой не хватает одного звена: попробую им стать – есть много пока не решённых задач, будем решать", - поделился дальнейшими планами писатель.

СПРАВКА:
Захар Прилепин (настоящее имя Евгений Прилепин, также работает в качестве журналиста под псевдонимом Евгений Лавлинский) родился в 1975 году в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области в семье учителя истории и медсестры. Окончил филологический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Школу публичной политики. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

Публикуется с 2003 года. Проза: "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Шеф-редактор сайта "Свободная пресса". Колумнист газеты "Известия". Секретарь Союза писателей России. Ведущий авторских программ "Соль" и "Чай с Захаром" на телеканалах РЕН ТВ и "Царьград". Женат, воспитывает четверых детей.

Захар Прилепин с 2014 года лично принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. С декабря 2015 года является советником главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С октября 2016 года – заместитель командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, с ноября 2016 года - в звании майора.

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