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Общество

Нижегородская и Свердловская области обновили соглашение о сотрудничестве

09 июля 2018 15:49  [384] Общество
Евгений Куйвашев и Глеб Никитин

Евгений Куйвашев и Глеб Никитин

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и Свердловской областью. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 9 июля 2018 года.

Церемония подписания состоялась на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2018" в Екатеринбурге. Со стороны правительства Свердловской области документ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в течение пять лет.

Как сообщается в пресс-релизе, данный документ предполагает сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. В частности, Нижегородская область планирует расширить поставки продукции машиностроения и электроники на средний Урал.

Глеб Никитин напомнил, что по итогам 2016 года товарооборот между областями превысил 15 млрд рублей, его рост составил 44%. В развитии сотрудничества со Свердловской областью выразили заинтересованность порядка 20 нижегородских предприятий, в том числе АО "Транспевматика", ПАО "Арзамасский приборостроительный завод", ПАО "Нижегородский машиностроительный завод".

Как сообщается на сайте правительства Свердловской области, соглашение стало продолжением партнерских связей, установленных между регионами еще в 1999 году. Подписанный тогда документ сроком на пять лет автоматически пролонгировался после истечения срока действия. Однако современная социально-экономическая обстановка и темпы развития регионов потребовали актуализации совместных планов и заключения нового соглашения. Всего Куйвашев сегодня подписал соглашения о сотрудничестве с тремя регионами.

Напомним, что в мае правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

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