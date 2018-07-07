Нижегородские легкоатлетки завоевали одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате России Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские спортсменки завоевали одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Об этом сообщается на сайте министерства спорта Нижегородской области.

Чемпионат России по легкой атлетике проходил с 6 по 8 июля 2018 года в Челябинске.

Обладательницей золотой медали стала метательница диска Надежда Деркач. Марина Сизова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров, а Екатерина Тюрина стала третьей, преодолев 400 метров с барьерами.