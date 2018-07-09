Житель Чувашии арестован по подозрению в убийстве молодой нижегородки в 2015 году Происшествия

Подозреваемый Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

Житель Чувашии арестован по подозрению в убийстве девушки в Нижнем Новгороде в 2015 году. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 9 июля 2018 года. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 9 июля 2018 года.

В марте 2015 года по факту обнаружения около одного из домов по Южном Шоссе в Автозаводском районе тела 22-летней девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По "горячим" следам задержать лицо, совершившее преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось.

В июле следователям удалось выйти на подозреваемого в совершении этого преступления. 6 июля подозреваемый был задержан 42-летний житель Чувашии. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение п."к" ч.2 ст.105 УК РФ. Расследование продолжается. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следователи просят жителей, которые располагают информацией о противоправной деятельности подозреваемого, обратиться в следственный отдел по Автозаводскому району или по телефону: 295-59-04.

Напомним, для установления личности подозреваемого следователи обращались к водителям с авторегистраторами, которые во время убийства проезжали рядом с местом преступления.