Житель Чувашии арестован по подозрению в убийстве молодой нижегородки в 2015 году

Подозреваемый
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Житель Чувашии арестован по подозрению в убийстве девушки в Нижнем Новгороде в 2015 году. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 9 июля 2018 года. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 9 июля 2018 года.
В марте 2015 года по факту обнаружения около одного из домов по Южном Шоссе в Автозаводском районе тела 22-летней девушки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По "горячим" следам задержать лицо, совершившее преступление, совершенное в условиях неочевидности, не удалось.
В июле следователям удалось выйти на подозреваемого в совершении этого преступления. 6 июля подозреваемый был задержан 42-летний житель Чувашии. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение п."к" ч.2 ст.105 УК РФ. Расследование продолжается. Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Следователи просят жителей, которые располагают информацией о противоправной деятельности подозреваемого, обратиться в следственный отдел по Автозаводскому району или по телефону: 295-59-04.
Напомним, для установления личности подозреваемого следователи обращались к водителям с авторегистраторами, которые во время убийства проезжали рядом с местом преступления.
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