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Первый в Нижегородской области задокументированный футбольный матч был прерван полицейским, - комитет по делам архивов

09 июля 2018 18:38  [80] Спорт
1919 год, буквой Ч помечен игрок футбольной команды Валерий Чкалов

1919 год, буквой Ч помечен игрок футбольной команды Валерий Чкалов

Фото: Комитет по делам архивов

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов рассказал о первом в регионе задокументированном футбольном матче на пресс-конференции на тему: "Нижегородский футбол: от истории — к ЧМ-2018" 9 июля 2018 года.

Первый исторически достоверный факт проведения футбольного матча в Нижнем Новгороде датируется 1909 годом. Согласно мемуарным свидетельствам, это был любительский матч, который состоялся "на лугу неподалеку от села Кстово".

"Вместо ворот были две кучки одежды, которые обозначали ворота, а мяч был настоящий, кожаный. Его из Москвы привез студент-нижегородец Геннадий Петрович Рождественский. К сожалению, игра продолжалась недолго, потому что тогда власти не были осведомлены о высоком значении этой замечательной игры. Чтобы команды отличались друг от друга, игроки одной из них привязали себе на руки красные лоскутки. Полицейский пристав решил, что происходит революционная маевка. Вместо финального свистка прозвучал свисток полицейского, и с криком "Прекратить крамолу!" оборвался первый нижегородский матч", - рассказал Пудалов. По его словам, какой на тот момент был счет игры, осталось неизвестным.

"Непосредственный организатор матча – Геннадий Рождественский – умер от ран во время Первой мировой войны, 15 мая 1915 года", - заключил Борис Пудалов.

Также на пресс-конференции был представлен уникальный фотоснимок, датированный 1919 годом. На нем изображены молодые люди, среди которых и уроженец Нижегородской губернии Валерий Чкалов.

"Это моряки Волжской военной флотилии в свободное от боевых действий время готовятся играть. В верхнем ряду стоит парнишка, которому идет 16-й год. У него на спортивных трусах написана буква "Ч". Это кочегар с одного из их пароходов. Тогда его еще звали его крестильным именем Валериан. Это Валерий Чкалов", - рассказал Пудалов.

Руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области добавил, что временем официальной государственной поддержки футбола стал уже советский период. В течение 20-х и первой половины 30-х годов футбол был наиболее массовым видом спорта. Позднее государство сделало акцент на развитии зимних спортивных состязаний.

Напомним также, что в музее общества "Динамо" на ул. Большой Покровской до конца августа проходит выставка "История нижегородского спорта", приуроченная к Чемпионату мира по футболу.

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