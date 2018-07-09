МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области 9-10 июля

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МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области вечером 9 июля и ночью 10 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, местами в регионе и в Нижнем Новгороде в это время сохранятся грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы до 16 м/с.
В связи с этим прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с поражением молниями объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов. Возможны нарушения в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.
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