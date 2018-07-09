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Общество

Число набравших 100 балов при сдаче ЕГЭ выросло до 11 в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году

09 июля 2018 19:03  [62] Общество

Число набравших 100 балов при сдаче ЕГЭ выросло с девяти до 11 в Дзержинске Нижегородской области в 2018 году. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 9 июля 2018 года.

По данным департамента образования администрации, в 2018 году единый государственный экзамен в городе сдали 889 выпускников. Наивысший балл по русскому языку получили девять человек, один человек по химии и один по литературе. Самым популярными предметами для сдачи единого государственного экзамена в 2018 году стали обществознание, физика и информатика.

"Наши одиннадцатиклассники показали неплохие результаты. Максимальный балл, который смогли набрать, например, по информатике составил 97 баллов, а по обществознанию – 95 баллов. Можно еще выделить географию – 96 баллов, историю – 93 балла и биологию – 98 баллов", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2017 годом был отмечен рост среднего балла ЕГЭ по таким предметам как, русский язык (с 70,4 до 72,31), химия (с 53,3 до 59,8) математика - профильный уровень (с 46,8 до 53,62), физика (с 54,6 до 56,2) и обществознание (с 58,9 до 61,12).

В 2018 году 99,4% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании. 74 человека награждены медалью "За особые успехи в учении".

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