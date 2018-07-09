Работа общественного транспорта будет продлена в Нижнем Новгороде из-за поздней трансляции матчей ЧМ 10-11 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа общественного транспорта будет продлена в Нижнем Новгороде из-за поздней трансляции матчей ЧМ-2018 на площадке фестиваля болельщиков FIFA 10 и 11 июля. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 9 июля 2018 года.

Согласно информации, 10 июля на площадке будет транслироваться полуфинальный матч Франция – Бельгия, 11 июля – Хорватия – Англия. Начало матчей – 21:00. В связи с этим работа общественного транспорта будет продлена на 02:00 11 и 12 июля.

В эти дни в городе не планируется вводить транспортные ограничения. Общественный и личный транспорт будет передвигаться по обычной схеме с учетом объезда территории площадки фестиваля.

Как сообщалось ранее, 7 июля, в день матча ¼ финала ЧМ между Россией и Хорватией нижегородская фан-зона была увеличена, установлен дополнительный экран.