Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Сокольском г.о. Нижегородской области 52-летней Веры Казариной Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Сокольском г.о. Нижегородской области 52-летней Веры Казариной. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтёр" 9 июля 2018 года.

Согласно информации, женщина 8 июля ушла из дома в д. Мурзино в лес и не вернулась. Уточняется, что Казарина после операции, нуждается в медицинской помощи из-за проблем с сердцем и ногами.

Приметы пропавшей: рост 150 см, телосложение среднее, волосы короткие седые, глаза карие. Была одета в черное трико и резиновые сапоги. Особые приметы: шрамы на ногах и в области живота. При себе имела маленькое белое ведро.

Любую информацию просят сообщать по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

Также для поиска нужны люди и машины. Выезды состоятся 9 и 10 июля. Расходы на бензин свыше 100 км оплачиваются. Все подробности у инфорга: +7 906 360 20 65.