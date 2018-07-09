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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Варнавинском районе Нижегородской области Евгения Соболева

10 июля 2018 12:12  [125] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Варнавинском районе Нижегородской области Евгения Соболева. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 9 июля 2018 года.

Согласно информации, в ночь с 6 на 7 июля 21-летний мужчина пропал на берегу р. Ветлуга на базе отдыха "Варнавино".

Приметы пропавшего: рост 183 см, телосложение худощавое, волосы темные короткие. Особые приметы: шрам чуть ниже виска, шрам на лбу, шрам на колене. Был одет в камуфляжную форму, черные высокие кроссовки с белыми полосами. При себе имел золотые цепь с крестом и браслет.

На 10 июля волонтеры объявили сбор на базе отдыха для поиска Соболева.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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