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Экономика

Инфляция в Нижегородской области составила 2,9% за I полугодие 2018 года

10 июля 2018 13:19  [40] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Инфляция в Нижегородской области составила 2,9% за I полугодие 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Согласно информации, цены на продовольственные товары повысились в среднем на 3,2%. Цены на непродовольственные товары повысились на 2,8%, услуги - на 2,6%. Таким образом, уровень инфляции за январь-июнь 2018 года по отношению к декабрю 2017 года составил 2,9%.

Напомним, инфляция в Нижегородской области за 2017 год составила 3,1%.

Напомним также, что рост цен на бензин с начала 2018 года по конец мая в Нижнем Новгороде составил 8,3%. Только за май моторное топливо подорожало почти на 6%.

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