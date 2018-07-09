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Общество

Подрядчик завершил ремонт участка дороги Московское шоссе - Торфопредприятие в Нижнем Новгороде 10 июля

10 июля 2018 13:55  [375] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ремонт участка дороги Московское шоссе - Торфопредприятие в Сормовском районе Нижнего Новгорода завершён по данным на 10 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сообщается, что на данном участке полностью выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, укреплению обочин, нанесена разметка термопластиком. Ремонт проводился по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги".

По данным Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД НО), также подходит к завершению ремонт участка трассы Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород в Вачском районе. Подрядчику осталось нанести разметку. Продолжаются работы на дороге Красный Мыс–Гнилицкие Дворики в Балахнинском районе. Дорожники полностью выполнили устройство выравнивающего слоя, а также укрепили 50% обочин. Завершено устройство асфальтобетонного покрытия на двух участках трасс Нижний Новгород–Шахунья–Киров в Борском городском округе и на одном из участков автодороги Кстово–Дальнее Константиново в Кстовском районе.

Ранее сообщалось, что после проведения Чемпионата мира по футболу в регионе приступят к ремонту участка автомобильной дороги Ряжск–Касимов–Муром–Нижний Новгород в Богородском районе.

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