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Общество

Ростехнадзор выявил нарушения при устранении аварии на трубопроводе ООО "Теплосети" в Нижнем Новгороде

10 июля 2018 14:45  [53] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Волжско-Окское управление Ростехнадзора выявило нарушения при устранении аварии на трубопроводе ООО "Теплосети" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте управления 9 июля 2018 года.

Согласно информации, в адрес ведомства поступило обращение жителя Нижнего Новгорода с жалобой на ненадлежащее выполнение ремонта теплотрассы на улице Мельникова.

Ростехнадзор провел внеплановую выездную проверку ООО "Теплосети", в результате которой было установлено, что после устранения аварии на трубопроводе теплоснабжение потребителей осуществляется по временной схеме, так как ремонт поврежденного участка не произведен. Это является нарушением требований правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

В отношении юридического и должностного лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.11 КоАП РФ.

СПРАВКА:
Ст. 9.11 КоАП РФ (Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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