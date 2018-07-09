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Общество

Администрация Балахнинского района Нижегородской области объявила аукцион на благоустройство Волжского сквера

10 июля 2018 14:59  [17] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Администрация Балахнинского района Нижегородской области объявила аукцион на благоустройство Волжского сквера в Балахне за 29,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок 10 июля 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 29 млн 713,8 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 25 июля 2018 года. Аукцион назначен на 2 августа.

Работы включают подготовку участка, озеленение, оборудование детской и спортивной площадок, скейт-парка, футбольного поля, экопарковок, пешеходных дорожек и велотропинок. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, сквер в Балахне был выбран по результатам голосования за общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2018 году.

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