Рейс "Ижавиа" Анапа – Нижний Новгород 10 июля задерживается почти на пять часов из-за сбоя графика Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Рейс "Ижавиа" Анапа – Нижний Новгород 10 июля задерживается почти на пять часов. По информации онлайн-табло международного аэропорта "Стригино" (Нижний Новгород), рейс I8-617 должен был прибыть в Нижний Новгород в 14:40. Предварительное фактическое время прибытия – 19:20.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта, данный рейс является регулярным, его осуществляет борт ЯК-42. В связи с задержкой прибытия рейса, задерживается также и его отправление в Анапу. По данным на 15:40, предварительное время вылета - 20:20.

По информации диспетчерской службы авиакомпании "Ижавиа", данный рейс осуществляет сообщение между Челябинском, Анапой и Нижним Новгородом. В диспетчерской также отметили, что в графике вылетов с 9 июля произошла накладка. Первоначально задержка рейсов составляла до 14 часов, постепенно разница сокращается. "Около 16:30 борт прибудет из Челябинска в Анапу и почти сразу вылетит в Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.