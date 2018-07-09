Рейс "Ижавиа" Анапа – Нижний Новгород 10 июля задерживается почти на пять часов из-за сбоя графика

Фото:
Рейс "Ижавиа" Анапа – Нижний Новгород 10 июля задерживается почти на пять часов. По информации онлайн-табло международного аэропорта "Стригино" (Нижний Новгород), рейс I8-617 должен был прибыть в Нижний Новгород в 14:40. Предварительное фактическое время прибытия – 19:20.
Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе аэропорта, данный рейс является регулярным, его осуществляет борт ЯК-42. В связи с задержкой прибытия рейса, задерживается также и его отправление в Анапу. По данным на 15:40, предварительное время вылета - 20:20.
По информации диспетчерской службы авиакомпании "Ижавиа", данный рейс осуществляет сообщение между Челябинском, Анапой и Нижним Новгородом. В диспетчерской также отметили, что в графике вылетов с 9 июля произошла накладка. Первоначально задержка рейсов составляла до 14 часов, постепенно разница сокращается. "Около 16:30 борт прибудет из Челябинска в Анапу и почти сразу вылетит в Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+