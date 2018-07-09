Мэр Нижнего Новгорода назвал "ошибку проектантов" предварительной причиной размыва брусчатки на набережных Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал "ошибку проектантов" предварительной причиной размыва брусчатки на набережных. Об этом он сообщил на брифинге 10 июля 2018 года.

Он констатировал, что в случае с размывом дороги на Волжской набережной в микрорайоне "Седьмое небо", по сути, никто не предусмотрел устройство ливневок. "Предварительная версия – ошибка проектантов, так долго никто не занимался ливневыми канализациями, что произошло полное вымывание земли. Это серьезная ошибка. Мог ли подрядчик предусмотреть это, сейчас выясняется. Заказчик – Дорожный фонд области. В ближайшую неделею все будет восстановлено. Сейчас идет разработка системы отвода воды. Когда проектант проектировал новую дорогу – это был верх непрофессионализма", - ответил он. Отметим, что пока брусчатку восстанавливать не будут.

"По Нижневолжской набережной ошибки те же самые. Отсутствие долгой работы. Выяснилось, что ливневая труба упиралась в бетонную стенку. Бездумное благоустройство со стороны подрядчиков. Сейчас подрядчиком (АО "Корпорация развития Нижегородской области", - прим. НИА "Нижний Новгород") предпринимаются меры по восстановлению благоустройства", - добавил он. Панов также пообещал принять необходимые меры, чтобы в будущем сливы не упирались в бетонные стенки.

Журналисты поинтересовались, какие санкции будут применены к исполнителю работ. Панов сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос. "Все будет решаться в рамках гарантийных обязательств. Есть вина и проектантов, и подрядчиков", - ответил он. Журналисты также спросили, кто является субподрядчиком при выполнении работ на Волжской набережной, подрядчиком является компания УС-620, которая "проходит процедуру банкротства". Панов пока не дал ответа, ссылаясь на то, что нужно сначала посмотреть проект благоустройства на предмет того, были ли в нем предусмотрены ливневки.

Кроме того, он обратил внимание, что в Александровском саду справа от Чкаловской лестницы также произошел размыв грунта. "Система ливневых канализаций дошла до критического состояния. По моему поручению инженерной защитой города идет поиск решений. Работы завершатся в ближайшие несколько дней", - отметил он.

Напомним, брусчатку на реконструированной Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей 9 и 10 июля. Подрядчиком выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"). Проект делало ООО "Архитектурно-строительная мастерская "Поволжье-Центр" – по заказу МКУ "ГлавУКС города Нижнего Новгорода". Cубподрядчиком было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".

Строительством дороги вдоль Волжской набережной, брусчатку на которой также размыло 9 июля, занималосьООО "ГК "Управление Строительства – 620". Работы на объекте также вело ООО "Магистраль".