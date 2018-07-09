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Общество

Брусчатку на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей (фото)

10 июля 2018 11:02  [147] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Брусчатку на реконструированной Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей 9 и 10 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Размыв произошел в нескольких местах верхней части пешеходной зоны, в том числе вокруг столбов, в районе пересечения Нижневолжской набережной с ул. Широкой неподалеку от Зеленского съезда.

Как рассказали рабочие, под брусчаткой находится слой цемента и песок. По всей видимости из-за большого количества осадков, цемент треснул в нескольких местах, и потоки воды хлынули под покрытие. На место выехал заместитель главы администрации города Анатолий Молев.

Напомним, 6 июля нижегородский ГУММиД заявил об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной.

Торжественное открытие набережной после реконструкции состоялось 12 июня, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию (при этом срок завершения работ по контракту – 30 мая). Проектом предусматривалось: устройство двухуровневой набережной с бульварами, променадами, местами для проведения массовых мероприятий, площадками для детей и старшего поколения; четыре смотровые площадки; две главных лестницы с левой и правой стороны от Речного вокзала; пандус и подъемник для маломобильных групп; скейт-парк с трибунами и деревянным настилом общей площадью 1250 м²; амфитеатр с правой стороны Речного вокзала; концертная площадка возле Канавинского моста, площадью 3500 м²; фонтан с левой стороны от Речного вокзала.

Подрядчиком по реконструкции объекта выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"). Cубподрядчиком было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".

Брусчатку на Нижневолжской набережной частично размыло после дождей
Брусчатку на Нижневолжской набережной частично размыло после дождей
Брусчатку на Нижневолжской набережной частично размыло после дождей

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