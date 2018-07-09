Брусчатку на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей (фото) Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Брусчатку на реконструированной Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде частично размыло после дождей 9 и 10 июля 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".



Размыв произошел в нескольких местах верхней части пешеходной зоны, в том числе вокруг столбов, в районе пересечения Нижневолжской набережной с ул. Широкой неподалеку от Зеленского съезда.



Как рассказали рабочие, под брусчаткой находится слой цемента и песок. По всей видимости из-за большого количества осадков, цемент треснул в нескольких местах, и потоки воды хлынули под покрытие. На место выехал заместитель главы администрации города Анатолий Молев.



Напомним, 6 июля нижегородский ГУММиД заявил об устранении всех недостатков работ по благоустройству Нижневолжской набережной.



Торжественное открытие набережной после реконструкции состоялось 12 июня, однако объект до сих пор не сдан в эксплуатацию (при этом срок завершения работ по контракту – 30 мая). Проектом предусматривалось: устройство двухуровневой набережной с бульварами, променадами, местами для проведения массовых мероприятий, площадками для детей и старшего поколения; четыре смотровые площадки; две главных лестницы с левой и правой стороны от Речного вокзала; пандус и подъемник для маломобильных групп; скейт-парк с трибунами и деревянным настилом общей площадью 1250 м²; амфитеатр с правой стороны Речного вокзала; концертная площадка возле Канавинского моста, площадью 3500 м²; фонтан с левой стороны от Речного вокзала.

Подрядчиком по реконструкции объекта выступает АО "Корпорация развития Нижегородской области" (бывшее АО "Региональная управляющая компания"). Cубподрядчиком было выбрано ООО "Нижегородспецгидрострой".