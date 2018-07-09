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Политика

Директор департамента предпринимательства Нижнего Новгорода Ирина Егорова покидает пост с 18 июля

11 июля 2018 08:34  [351] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода Ирина Егорова покидает свой пост с 18 июля. Об этом глава города Владимир Панов сообщил на встрече с бизнес-сообществом 10 июля 2018 года.

Он рассказал, что на данный момент Егорова ушла в отпуск, 17 июля ее последний рабочий день. На вопрос, в связи с чем было принято такое решение, Панов ответил, что Егорова по сути "не справилась".

"Очевидно, что самореализация на работе была либо сложна, либо задачи, которые ставились, были более сложными. Я не могу комментировать, потому что решение было обоюдным. Моя задача – создать комфортные условия для предпринимателей ", - пояснил он.

Кто займет эту должность после 17 июля, пока не определено.

Напомним, Егорова была назначена на этот пост в октябре 2017 года до конца года по срочному договору. Это было связано с тем, что с 2018 года департамент экономики планировалось реорганизовать в управление по закупкам, но этого не произошло. Предыдущий руководитель департамента экономического развития Ирина Семашко заняла пост председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода в сентябре 2017 года.

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