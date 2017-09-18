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Политика

Нижегородская Дума перенесла реорганизацию департамента экономики горадминистрации на 2018 год

20 сентября 2017 12:46  [67] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума перенесла реорганизацию департамента экономики горадминистрации на 2018 год. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 20 сентября 2017 года.

Напомним, в июне 2017 года Гордума согласовала выделение из департамента экономики двух новых подразделений: управления организации и проведения закупок, а также комитета развития предпринимательства. А спустя три месяца администрация сделала вывод, что "обеспечить реорганизацию разделением на три структурных подразделения за счет действующего штата и в рамках фонда оплаты труда департамента не представляется возможным".

Таким образом, создание управления по закупкам перенесено на январь 2018 года. Вопрос создания комитета по предпринимательству планируется вновь рассмотреть летом следующего года. За принятие такого решения проголосовали 35 из 40 присутствующих депутатов, остальные не голосовали.

Напомним, что в январе 2017 года Гордума согласовала переименование департамента экономического развития, предпринимательства и инвестиций в департамент экономразвития, предпринимательства и закупок.

Напомним также, что 20 сентября Гордума рассмотрит вопрос назначения директора департамента экономики Ирины Семашко председателем контрольно-счетной палаты.

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