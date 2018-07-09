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Бизнес

Дзержинская компания "Гарант" из Нижегородской области примет участие в национальной премии импортозамещения

11 июля 2018 09:26  [5] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дзержинский производитель минеральных удобрений ООО "Гарант" из Нижегородской области номинировался на участие в национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" в номинации "Агрохимия и минеральные удобрения".

Как сообщили в компании, в 2017 году специалистами ООО "Гарант" был разработан и внедрен инновационный проект - производство комплексных минеральных удобрений (торговая марка FLOVITAL). "Принципиальное отличие от прочих производителей - возможность выпускать удобрения сложных форм с присутствием большого комплекса микроэлементов, путем сухого прессования основных веществ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время на рынке данного вида удобрений доминируют польские и голландские компании, которые производят комплексные удобрения из первичного российского сырья. "Проект, реализуемый ООО "Гарант", с использованием отечественных технологий и отечественного сырья позволит в два раза снизить себестоимость продукции по сравнению с зарубежными аналогами", - заявляет производитель.

"Для нашей компании создано программное обеспечение, позволяющее при введении технического задания, решить любые технические задачи по содержанию основных элементов удобрения, исходя из требований заказчика, а также составлять сложные соединения из простых компонентов", - подчеркнул директор ООО "Гарант" Василий Савинов.

Объявление номинантов премии состоится 31 августа 2018 года.

СПРАВКА:
ООО "ГАРАНТ" основано в 2008 году как производственная площадка, использующая научные разработки профильных научно-исследовательских институтов.

Основные виды деятельности компании: разработка и производство комплексных гранулированных минеральных удобрений с содержанием полного спектра микроэлементов для использования в сельском хозяйстве, спортивных аренах и агропредприятиях; производство антислеживающих, конденсирующих и пылеподавляющих добавок для минеральных удобрений с целью сохранения их товарных качеств при хранении и транспортировке; исследование и разработка химической продукции под требования заказчика.

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