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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Евгения Калинкина

11 июля 2018 12:29  [24] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Евгения Калинкина. Об этом поисково-спасательный отряд (ПСО) "Волонтер" сообщил 10 июля 2018 года.

Согласно информации, 59-летний мужчина 8 июля ушел из дома в д. Шижма и пропал. Предположительно, он направился в магазин в п. Шеманиха на электричке.

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые. Особые приметы: шрам от аппендицита, на пояснице родинка с горошину.

В сообщении отмечается, что Калинкин плохо видит и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшего, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

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