Руководитель нижегородского ПФР: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно", - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 июля Общество

Руководитель Пенсионного Фонда России по Нижегородской области Владимир Тарасов: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно и не затрагивать тех, кому до неё остается пять-шесть лет", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 11 июля.

Самая обсуждаемая новость последних недель (после футбольного чемпионата) — повышение пенсионного возраста. Инициатива вызвала не просто бурю негодования у населения, более двух миллионов россиян уже подписали петицию против реформы, а по городам и весям Нижегородской области стартовали протестные митинги. "Нижегородский рабочий" лично встретился с руководителем Пенсионного Фонда России по Нижегородской области Владимиром Тарасовым и обсудил эту злободневную тему. Как оценивает руководитель регионального Пенсионного фонда грядущую реформу, сдержит ли государство свои обещания о более высоких пенсионных выплатах и в каких районах Нижегородской области сегодня насчитывается больше всего пенсионеров — читайте в эксклюзивном интервью "Нижегородского рабочего".



Мексиканцы в ярких широкополых сомбреро, кланяющиеся японцы в кимоно, индийцы в шапочках топи, бразильцы, китайцы, вьетнамцы, австралийцы, перуанцы, южноафриканцы, египтяне, поляки и, конечно, французы с уругвайцами — на четвертьфинальный матч мундиаля и последний матч для нашего города собрались тысячи футбольных фанатов со всего мира. Кого только не было среди болельщиков. Корреспонденты "НР" лично познакомились с бывшим работником Белого дома. Буш-отец, Билл Клинтон, Буш-сын, Барак Обама, Дональд Трамп, - 70-летний Родольфо перечислил всех пятерых президентов, при которых ему довелось работать. Чем обернулась для редакции случайная встреча с бывшим работником Белого дома, какие ночные развлечения Нижнего Новгорода пришлись по вкусу любвеобильным французам и от каких кафе пришёл в восторг самый знаменитый фанат французской сборной Клеман Томашевски, 36 лет путешествующий по всему миру за своей командой — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".



Нижегородские ДУКи незаконно повышают тарифы на жилищные услуги, пользуясь безграмотностью нижегородцев. Все мы уже свыклись с мыслью о том, что с 1 июля произошло удорожание коммунальных услуг, однако о том, что увеличение коснётся ещё одной строки — содержание и ремонт жилья (входит в графу СОИ - содержание общедомового имущества) - знают, увы, немногие. О том же, что этот тариф ДУКи увеличивают неправомерно — знают ещё меньше. Какую лазейку придумали сегодня ушлые домоуправляющие компании, чтобы незаконно сдирать с горожан их кровные, почему судебная практика по таким делам только набирает обороты в Нижнем Новгороде и как найти управу на обнаглевшую домоуправляющую компанию — читайте в свежем номере газеты "Нижегородского рабочего".



Почему почти все футболисты носят на себе множество татуировок? "НР" сделал свой обзор наколок ведущих звёзд мирового и российского футбола и узнал их значение у тату-мастеров. Почему легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси на самом деле — жёсткий агрессор, из-за чего Футбольная ассоциация готовит документ, запрещающий футболистам демонстрировать свои татуировки во время матчей, и кто из известных футболистов страдает так называемой тату-зависимостью — читайте в свежем номере газеты "Нижегородского рабочего".