Последние новости рубрики Общество
11 июля 2018 12:34  [16] Руководитель нижегородского ПФР: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно", - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 июля
11 июля 2018 12:33  [10] Мэр Нижнего Новгорода предложил депутатам обсудить документ об организации конкурсов по школьному питанию до 20 июля
11 июля 2018 12:27  [29] "ТНС энерго НН" направило в июне свыше 27 тысяч уведомлений о задолженности за электричество
11 июля 2018 12:05  [71] Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" опасаются своего исключения из кредиторов при банкротстве "Квартстрой-центра"
11 июля 2018 11:46  [314] Нижегородская мэрия продлила срок подачи заявок на строительство детсада в ЖК "Аквамарин"
11 июля 2018 11:37  [113] Депутаты нижегородской Думы приняли новое положение о публичных слушаниях
11 июля 2018 11:20  [91] Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу двух зданий НПАТ в залог налоговой службе
11 июля 2018 10:51  [500] Нижегородская Дума поддержала передачу тепловых сетей и котельной на концессию по предложению "Теплоэнерго"
11 июля 2018 10:45  [105] Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду
11 июля 2018 09:48  [722] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о поддержке социального общественного транспорта вместо частного
Общество

Руководитель нижегородского ПФР: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно", - анонс "Нижегородского рабочего" от 11 июля

11 июля 2018 12:34  [16] Общество

Руководитель Пенсионного Фонда России по Нижегородской области Владимир Тарасов: "Отодвигать выход на пенсию нужно постепенно и не затрагивать тех, кому до неё остается пять-шесть лет", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 11 июля.

Самая обсуждаемая новость последних недель (после футбольного чемпионата) — повышение пенсионного возраста. Инициатива вызвала не просто бурю негодования у населения, более двух миллионов россиян уже подписали петицию против реформы, а по городам и весям Нижегородской области стартовали протестные митинги. "Нижегородский рабочий" лично встретился с руководителем Пенсионного Фонда России по Нижегородской области Владимиром Тарасовым и обсудил эту злободневную тему. Как оценивает руководитель регионального Пенсионного фонда грядущую реформу, сдержит ли государство свои обещания о более высоких пенсионных выплатах и в каких районах Нижегородской области сегодня насчитывается больше всего пенсионеров — читайте в эксклюзивном интервью "Нижегородского рабочего".

Мексиканцы в ярких широкополых сомбреро, кланяющиеся японцы в кимоно, индийцы в шапочках топи, бразильцы, китайцы, вьетнамцы, австралийцы, перуанцы, южноафриканцы, египтяне, поляки и, конечно, французы с уругвайцами — на четвертьфинальный матч мундиаля и последний матч для нашего города собрались тысячи футбольных фанатов со всего мира. Кого только не было среди болельщиков. Корреспонденты "НР" лично познакомились с бывшим работником Белого дома. Буш-отец, Билл Клинтон, Буш-сын, Барак Обама, Дональд Трамп, - 70-летний Родольфо перечислил всех пятерых президентов, при которых ему довелось работать. Чем обернулась для редакции случайная встреча с бывшим работником Белого дома, какие ночные развлечения Нижнего Новгорода пришлись по вкусу любвеобильным французам и от каких кафе пришёл в восторг самый знаменитый фанат французской сборной Клеман Томашевски, 36 лет путешествующий по всему миру за своей командой — читайте в свежем номере "Нижегородского рабочего".

Нижегородские ДУКи незаконно повышают тарифы на жилищные услуги, пользуясь безграмотностью нижегородцев. Все мы уже свыклись с мыслью о том, что с 1 июля произошло удорожание коммунальных услуг, однако о том, что увеличение коснётся ещё одной строки — содержание и ремонт жилья (входит в графу СОИ - содержание общедомового имущества) - знают, увы, немногие. О том же, что этот тариф ДУКи увеличивают неправомерно — знают ещё меньше. Какую лазейку придумали сегодня ушлые домоуправляющие компании, чтобы незаконно сдирать с горожан их кровные, почему судебная практика по таким делам только набирает обороты в Нижнем Новгороде и как найти управу на обнаглевшую домоуправляющую компанию — читайте в свежем номере газеты "Нижегородского рабочего".

Почему почти все футболисты носят на себе множество татуировок? "НР" сделал свой обзор наколок ведущих звёзд мирового и российского футбола и узнал их значение у тату-мастеров. Почему легендарный капитан сборной Аргентины Лионель Месси на самом деле — жёсткий агрессор, из-за чего Футбольная ассоциация готовит документ, запрещающий футболистам демонстрировать свои татуировки во время матчей, и кто из известных футболистов страдает так называемой тату-зависимостью — читайте в свежем номере газеты "Нижегородского рабочего".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph