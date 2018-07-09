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Политика

Суд в четвертый раз продлил срок реализации имущества нижегородского депутата Валерия Гельжиниса

11 июля 2018 13:30  [90] Политика
Валерий Гельжинис

Валерий Гельжинис

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в четвертый раз продлил срок реализации имущества депутата городской Думы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Напомним, Валерий Гельжинис был признан банкротом как физлицо в июле 2016 года по иску ПАО ПФ "Запсибкомбанк". Задолженность составляла более 45 млн рублей. Срок реализации имущества ранее продлевался трижды, последний – до 5 июля 2018 года.

Согласно полному тексту определения суда, опубликованному 9 июля, по ходатайству финансового управляющего Рената Насырова срок реализации продлен еще на три месяца – до 11 октября 2018 года. Ответчик возражал против удовлетворения ходатайства. Он может обжаловать определение в апелляционном суде.

Как сообщалось ранее, в мае в рамках дела о банкротстве суд утвердил положение о продаже прав требования Валерия Гельжинаса на 16 млн рублей.

Напомним также, вначале июля стало известно, что прокуратура просит суд уничтожить документы об образовании Гельжиниса, так как они были признаны недействительными.

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