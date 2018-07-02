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Политика

Прокуратура просит суд уничтожить документы об образовании депутата нижегородской Думы Валерия Гельжиниса

06 июля 2018 17:45  [61] Политика
Валерий Гельжинис (справа)

Валерий Гельжинис (справа)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура просит суд признать недействительными и уничтожить документы об образовании депутата нижегородской Думы Валерия Гельжиниса.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры 6 июня 2018 года, Гельжинис во время предвыборной кампании представил в избирком документы об окончании колледжа. Проверка установила, депутат, будучи учащимся колледжа, был отчислен за неуспеваемость. Документ об окончании указанной образовательной организации им не был получен.

Впоследствии при поступлении в вуз депутат представил поддельный документ об окончании колледжа. С учетом этого документа, свидетельствующего о получении среднего образования, депутат был зачислен в вуз и окончил его. При этом к освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются только лица со средним общим образованием, которого у Гельжиниса, фактически, не было.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании документов об образовании депутата недействительными и об их уничтожении.

Напомним, в январе СУ СК РФ по региону отказалось от возбуждения уголовного дела в связи с использованием фальшивого диплома Гельжинисом. Причиной отказа стал истекший срок привлечения к уголовной деятельности по такому виду преступлений. Срок истек в июле 2017 года.

Напомним также, во время предвыборной кампании Гельжиниса в 2015 году подлинность документов об образовании оспаривалась в Канавинском районном суде. Тогда суд заявителю отказал, так как в них не было выявлено нарушений избирательного законодательства. Однако через месяц после вынесения решения суда (решение было вынесено 21 августа) поступил ответ из учебного заведения, касающийся диплома Гельжиниса. В ответе сказано (текст имеется в распоряжении редакции), что диплом он не получал, так как был отчислен с третьего курса, и что сведения о выдаче ему диплома в книге регистрации отсутствуют.

Как сообщалось ранее, Гельжинис признан банкротом как физлицо.

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