Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.

Согласно информации, в управление делами правительства поступил для оплаты исполнительный лист по делу № А43/15595/2017 в пользу ЗАО ТД "Русская тройка" на сумму 84,2 млн рублей.

Как указано в картотеке дел суда, еще в июне 2007 года облправительство и ЗАО ТД "Русская тройка" заключили соглашение о строительстве Торгово-развлекательного гостиничного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 52:18:030400:0006 площадью 59 тысяч кв.м., расположенном на пересечении Мещерского бульвара, ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса (на месте торговой площадки "Комплекс"). Объем инвестиций в ценах того года был 4,35 млрд рублей. Построить объект планировалось к февралю 2012 года.

Инвестор взял на себя обязательство оплатить правительству компенсацию за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в размере 100,4 млн рублей.

Допсоглашением от 30 сентября 2010 года стороны продлили срок ввода объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года, а соглашением от 23 декабря 2016 года расторгли договор аренды участка, он был возвращен арендодателю. 9 августа 2017 года облправительство и "Русская тройка" расторгли соглашение, а четырьмя месяцами ранее истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возвратить деньги, полученные за инфраструктуру. Эта претензия оставлена последним без удовлетворения.

Судом установлено, что "Русская тройка" перечислило правительству за пользование социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой почти 84 млн рублей, что подтверждается представленными платежными поручениями и никем не оспаривается

В августе 2017 года инвестор выиграл суд – арбитраж постановил взыскать с регионального правительства почти 84 млн рублей неосновательного обогащения.

СПРАВКА:

ЗАО ТД "Русская тройка" зарегистрировано в Москве в 2002 году. Уставный капитал – 40 тысяч рублей. Генеральный директор – Жанна Владимировна Кузнецова, учредитель – Анатолий Михайлович Кузнецов (согласно данным ЕГРЮЛ на июль 2018 года).