Последние новости рубрики Бизнес
12 июля 2018 15:57  [482] Почти 120 тысяч камер задействовал "Ростелеком" для видеонаблюдения во время ЕГЭ в РФ
11 июля 2018 18:51  [1029] Альфа-Банк протестировал международную банковскую систему обмена данными о клиентах
11 июля 2018 18:24  [258] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен создать "внешний офис" для предпринимателей
11 июля 2018 15:40  [301] Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка"
11 июля 2018 11:59  [289] Андрей Базылевич: "Скоро весь мир будет ходить в кроссовках"
11 июля 2018 09:26  [268] Дзержинская компания "Гарант" из Нижегородской области примет участие в национальной премии импортозамещения
10 июля 2018 19:24  [1308] Владимир Верхошинский назначен главным управляющим директором Альфа-Банка
10 июля 2018 18:46  [286] Нижегородская область и Татарстан подписали соглашение в сфере промышленности и инноваций до 2021 года
09 июля 2018 16:12  [262] Урок энергоэффективности от "Т Плюс" состоялся в детском лагере Кстовского района Нижегородской области
09 июля 2018 15:33  [409] Девелопер "Талан" рассказал в Нижнем Новгороде о переходе компании на эскроу-счета и сделке со Сбербанком
Бизнес

Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка"

11 июля 2018 15:40  [301] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство планирует внести в расходы бюджета-2018 84 млн рублей на возврат долга ЗАО ТД "Русская тройка". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.

Согласно информации, в управление делами правительства поступил для оплаты исполнительный лист по делу № А43/15595/2017 в пользу ЗАО ТД "Русская тройка" на сумму 84,2 млн рублей.

Как указано в картотеке дел суда, еще в июне 2007 года облправительство и ЗАО ТД "Русская тройка" заключили соглашение о строительстве Торгово-развлекательного гостиничного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 52:18:030400:0006 площадью 59 тысяч кв.м., расположенном на пересечении Мещерского бульвара, ул. Пролетарской и ул. Карла Маркса (на месте торговой площадки "Комплекс"). Объем инвестиций в ценах того года был 4,35 млрд рублей. Построить объект планировалось к февралю 2012 года.

Инвестор взял на себя обязательство оплатить правительству компенсацию за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру в размере 100,4 млн рублей.

Допсоглашением от 30 сентября 2010 года стороны продлили срок ввода объекта в эксплуатацию до 31 декабря 2016 года, а соглашением от 23 декабря 2016 года расторгли договор аренды участка, он был возвращен арендодателю. 9 августа 2017 года облправительство и "Русская тройка" расторгли соглашение, а четырьмя месяцами ранее истец направил в адрес ответчика претензию с требованием возвратить деньги, полученные за инфраструктуру. Эта претензия оставлена последним без удовлетворения.

Судом установлено, что "Русская тройка" перечислило правительству за пользование социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой почти 84 млн рублей, что подтверждается представленными платежными поручениями и никем не оспаривается

В августе 2017 года инвестор выиграл суд – арбитраж постановил взыскать с регионального правительства почти 84 млн рублей неосновательного обогащения.

СПРАВКА:
ЗАО ТД "Русская тройка" зарегистрировано в Москве в 2002 году. Уставный капитал – 40 тысяч рублей. Генеральный директор – Жанна Владимировна Кузнецова, учредитель – Анатолий Михайлович Кузнецов (согласно данным ЕГРЮЛ на июль 2018 года).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph