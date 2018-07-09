Последние новости рубрики Экономика
12 июля 2018 17:43  [74] Нижегородский минфин предотвратил 337 нарушений в сфере закупок за I полугодие 2018 года
11 июля 2018 18:02  [131] Нижегородское правительство планирует в июле уменьшить дефицит бюджета-2018 на 50 млн рублей
11 июля 2018 15:56  [299] Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году
11 июля 2018 11:44  [165] Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 222 млн рублей в июле
10 июля 2018 19:06  [303] Нижегородское правительство планирует направить 56 млн рублей на повышение зарплаты бюджетников до МРОТ
10 июля 2018 15:44  [162] "Есть временной лаг между переменами на оптовом и розничном рынке топлива", - Михаил Теодорович
10 июля 2018 13:19  [151] Инфляция в Нижегородской области составила 2,9% за I полугодие 2018 года
09 июля 2018 19:13  [176] Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей
09 июля 2018 17:20  [266] Компания Cisco планирует принять участие в программе информационного развития Нижегородской области до 2020 года
09 июля 2018 13:54  [1711] Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу зданий НПАТ в залог налоговой службе во избежание банкротства
Экономика

Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году

11 июля 2018 15:56  [299] Экономика
Правительство Нижегородской области

Правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.

Дополнительные средства областного бюджета планируются выделить министерству информационных технологий и связи.

Средства планируется направить на: развитие функциональных возможностей портала (5,4 млн рублей); создание сервисов для руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления по подбору и оценке персонала в рамках портала (3 млн рублей); создание защищенных информационных систем по управлению кадровым потенциалом области, интегрированных с порталом (7 млн рублей); техническую поддержку портала (0,6 млн рублей).

Напомним, портал был презентован в мае 2018 года. В частности, с его помощью идут конкурсы на пост министра культуры региона, а также на должности двух замов главы Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph