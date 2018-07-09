Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту июльских изменений в бюджет, опубликованному на сайте Законодательного собрания.

Дополнительные средства областного бюджета планируются выделить министерству информационных технологий и связи.

Средства планируется направить на: развитие функциональных возможностей портала (5,4 млн рублей); создание сервисов для руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления по подбору и оценке персонала в рамках портала (3 млн рублей); создание защищенных информационных систем по управлению кадровым потенциалом области, интегрированных с порталом (7 млн рублей); техническую поддержку портала (0,6 млн рублей).

Напомним, портал был презентован в мае 2018 года. В частности, с его помощью идут конкурсы на пост министра культуры региона, а также на должности двух замов главы Нижнего Новгорода.