Ученые ННГУ совместно с коллегами из Индии создали узкополосный фотоприемник УФ-излучения Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ученые ННГУ совместно с коллегами из Индии создали узкополосный фотоприемник УФ-излучения на основе нанокристаллов оксида индия. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) 11 июля 2018 года.

Согласно информации, международному коллективу исследователей из ННГУ, Indian Institute of Technology Jodhpur и Indian Institute of Technology Ropar удалось создать узкополосный фотоприемник ультрафиолетового (УФ) излучения на основе нанокристаллов оксида индия, внедренных в тонкую пленку оксида алюминия.

Как отмечается в пресс-релизе, подобные УФ-фотоприемники находят применение во многих сферах, в частности в биомедицине: для флуоресцентного детектирования или УФ-фототерапии.

По словам одного из исследователей, заведующего лабораторией НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского Алексея Михайлова, нижегородским ученым совместно с индийскими коллегами удалось синтезировать нанокристаллы оксида индия (In2O3) в пленке оксида алюминия (Al2O3) на кремнии с помощью имплантации ионов индия. "Метод ионной имплантации является базовым в современной электронной технологии и дает возможность контролировать размер нановключений, что позволяет перестраивать оптические свойства фотодетектора. Использованная для нанокристаллов оксида индия матрица Al2O3 выгодно отличается от других диэлектриков тем, что этот широкозонный материал (8,9 эВ) прозрачен для широкого спектра длин волн", - говорится в сообщении.

"В процессе работы удалось добиться существенного уменьшения темнового тока (более чем в два раза по сравнению с подобным фотодетектором на основе нанопроволок In2O3). За счет встраивания фазы In2O3 в широкозонную матрицу и низкого темнового тока, сконструированный фотодетектор обладает рекордными значениями интегральной чувствительности (responsivity) и внешней квантовой эффективности", – отмечает Алексей Михайлов.

Разработанное устройство перспективно для ряда практических применений, в том числе в узкополосных спектрально-селективных фотоприемниках, а конструкция устройства на основе ионно-синтезированных нанокристаллов обеспечивает новый подход к реализации фотодетекторов, прозрачных в видимой области спектра.