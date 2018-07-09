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Общество

Потребность в экзоскелетах в Нижегородской области составляет более 100 штук в год

12 июля 2018 08:33  [924] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Потребность в экзоскелетах в Нижегородской области составляет более 100 штук в год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона 11 июля 2018 года.

Напомним, в октябре 2017 года врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил просчитать потребности в подобной конструкции среди маломобильной группы населения региона и проработать возможность производства экзоскелета в области.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в минздраве, потребность в экзоскелетах для медицинских организаций области составляет пять единиц, для Нижегородского областного реабилитационного центра для инвалидов (НОРЦИ) – три единицы. Ориентировочная потребность в экзоскелетах для индивидуального использования с учетом количества пациентов с последствиями травм и заболеваний спинного мозга составляет не менее 100 единиц в год.

В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области рассказали, что рынок экзоскелетов может развиваться по двум направлениям. Одно из них – это экзоскелеты для реабилитации. Для них характерна высокая продажная цена, обусловленная высокой стоимостью продвижения в медицине. "Реабилитационный сегмент рынка экзоскелетов – это штучное и мелкосерийное производство", - подчеркнули в министерстве. Второе направление – это индивидуальные экзоскелеты для инвалидов с травмой спинного мозга. Развитие этого направления также ограничивается высокой стоимостью экзоскелета – 50-70 тысяч долларов. При этом развитие данного рынка может произойти при цене экзоскелета в 10-20 тысяч долларов.

Напомним, в 2017 году проект Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И.Лобачевского по разработке экзоскелета медицинского назначения выиграл конкурс на получение 140 млн рублей федеральных субсидий в течение трех лет. Целью проекта является создание биороботов, которые управляются сигналами, вырабатываемыми в человеческом мозге. Такие биороботы представляют собой объединение человека и машины.

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