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Общество

Краснокнижный лебедь-кликун поселился на пруду в Дзержинске Нижегородской области

11 июля 2018 18:36  [188] Общество

Фото: Комитет по охране объектов животного мира Нижегородской области

Краснокнижный лебедь-кликун поселился на пруду в Дзержинске Нижегородской области. Об этом комитет по охране объектов животного мира региона сообщил 11 июля 2018 года.

Согласно информации, о появлении птицы жители Дзержинска сообщили в местную телекомпанию. Они утверждали, что птица не может взлететь и просили ее спасти. Сотрудники госохотнадзора установили, что данная птица - лебедь-кликун. Этот вид занесен в Красную книгу Нижегородской области в категорию – 0, как переставший гнездиться в области более 50 лет назад.

"В настоящее время жизни и здоровью птице ничего не угрожает. С конца июня и до середины августа у водоплавающих птиц начинается сезонная смена оперения. Когда перья отрастут, птица сможет продолжить свое путешествие. Сейчас беспокоить лебедя и изымать из естественной среды не рекомендуется, поскольку это может нанести птице сильный вред", - сообщил руководитель комитета Николай Бондаренко.

Госохотнадзор напомнили, что при обнаружении диких животных, в том числе находящихся в бедственном положении, категорически запрещено изымать их из естественной среды обитания. "Квалифицированно помочь животному могут только специалисты – охотоведы, ветеринары. Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, лучше как можно скорее вызвать специалистов, обратившись в круглосуточную диспетчерскую службу "Зеленый телефон" (433-22-11) или по единому номеру 112", - пояснил Бондаренко.

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