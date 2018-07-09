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Общество

Сыр и куры подорожали в Нижегородской области в среднем на 1,5% 2-9 июля

12 июля 2018 09:27  [125] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сыр и куры подорожали в Нижегородской области в среднем на 1,5% за период с 2 по 9 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 11 июля.

По данным статистики, за последнюю неделю на 8,4% выросли цены на картофель – до 27,96 рубля за кг, на 2% подорожал сахар-песок (до 38 рублей), на 2,9% - пшено (до 36,8 рубля). На 1,6% выросли цены на сыры сычужные (до 464,2 рубля), на 1,4% - на кур, за исключением куриных окорочков (до 122,8 рубля).

Максимальное снижение цен зарегистрировано на капусту свежую – на 11,6% (до 27,4 рубля), на 2,8% подешевела морковь (до 50,5 рублей). На 0,5% снизилась средняя цена на говядину (до 324,07 рублей).

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