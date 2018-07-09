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Общество

Прокуратура привлекла к ответственности чиновника нижегородского минздрава за нерассмотрение обращения

12 июля 2018 10:18  [347] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление министерству здравоохранения Нижегородской области нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 12 июля 2018 года.

Согласно информации, заявитель обратился в министерство с жалобой на действия коммерческой медицинской организации, отказавшейся предоставлять ему полную информацию о состоянии здоровья его ребенка. По информации прокуратуры, министерство не исследовало часть доводов, предоставленных гражданином. В частности, чиновники не разъяснили, что рассмотрение ряда содержащихся в жалобе вопросов входит в компетенцию другого органа и не направили обращение в этот орган для рассмотрения.

Прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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