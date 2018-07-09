Слушания по переводу части территории у Мещерского озера в Нижнем Новгороде в зону парков пройдут 30 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Публичные слушания по внесению изменений в генплан территории в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде пройдут 30 июля 2018 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации 10 июля.



Речь идет о территории на пересечении Мещерского бульвара, ул. Пролетарская и ул. Карла Маркса в Канавинском районе за театром "Вера", которую планируется сделать парковой зоной. Для этого в генплане планируется изменить зону Жсм (зона смешанной "жилая – общественная многоквартирная" жилой застройки) и зоны рекомендуемых территорий земель общего пользования (транспортной и инженерной инфраструктуры, озеленения, пешеходных связей и пространств) на зону Р-3п (зона парков).

Слушания пройдут 30 июля в 18:00 по адресу: ул. С. Акимова, дом 35 (школа № 110). Инициатор - департамент градостроительной деятельности и развития агломераций области.



Напомним, ранее нижегородское правительство передало два участка за театром "Вера" в собственность города, чтобы расширить парковую зону вокруг Мещерского озера и завершить комплексное благоустройство.



Напомним также, что содержанием территории вокруг Мещерского озера и бульвара по ул. Бетанкура в Нижнем Новгороде в этом году займется ООО "Аркадия-НН" (Нижний Новгород). Подрядчик до 30 сентября должен обеспечить надлежащее состояние газонов, сбор и вывоз мусора, содержание дорожек, в том числе для велосипедистов, площадок, пандусов, парковок, лестниц, уход за деревьями и кустарниками, вырубку поросли.