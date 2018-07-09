Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя Происшествия

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Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 12 июля 2018 года.

По информации следствия, днём 1 апреля 2018 года в доме по ул. Профинтерна (Ленинский район) 55-летний хозяин квартиры ударил гостя ножом под челюсть. Только благодаря экстренной госпитализации и оказанию медицинской помощи 33-летний мужчина остался жив, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Как установили следователи СК, в тот день в гостях у подсудимого находились приятели. В их присутствии хозяин поссорился со своей сожительницей. Потерпевший решил вступиться за женщину.

Вину подсудимый признал частично, заявив, что убивать потерпевшего он не желал. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

Нижегородец приговорён по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) к шести годам колонии строгого режима.