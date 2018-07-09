Последние новости рубрики Происшествия
12 июля 2018 15:23  [86] Пропавший в Нижегородской области 59-летний Евгений Калинкин найден живым
12 июля 2018 14:13  [651] Пропавший на базе отдыха в Варнавинском районе Нижегородской области 21-летний Евгений Соболев найден погибшим
12 июля 2018 13:46  [248] СУ СК проводит проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля
12 июля 2018 12:19  [118] Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя
12 июля 2018 12:01  [155] СК проводит проверку по факту остановки грузового поезда из-за падения трубы на контактную сеть в Нижегородской области
11 июля 2018 17:31  [1132] Пропавший в Нижнем Новгороде Геннадий Думин найден погибшим
11 июля 2018 17:29  [236] Ранее судимый житель Советского района Нижнего Новгорода предстал перед судом по обвинению в избиении матери до смерти
11 июля 2018 16:56  [1174] Житель Вознесенского района Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве брата
11 июля 2018 13:43  [393] Тело молодого мужчины обнаружено на дне Ветлуги в Воскресенском районе Нижегородской области 10 июля
11 июля 2018 12:29  [254] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Краснобаковском районе Нижегородской области Евгения Калинкина
Происшествия

Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя

12 июля 2018 12:19  [118] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил ранее судимого нижегородца к шести годам колонии за покушение на убийство гостя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 12 июля 2018 года.

По информации следствия, днём 1 апреля 2018 года в доме по ул. Профинтерна (Ленинский район) 55-летний хозяин квартиры ударил гостя ножом под челюсть. Только благодаря экстренной госпитализации и оказанию медицинской помощи 33-летний мужчина остался жив, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Как установили следователи СК, в тот день в гостях у подсудимого находились приятели. В их присутствии хозяин поссорился со своей сожительницей. Потерпевший решил вступиться за женщину.

Вину подсудимый признал частично, заявив, что убивать потерпевшего он не желал. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения.

Нижегородец приговорён по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) к шести годам колонии строгого режима.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph