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Общество

Yota снизила цены в Нижегородской области с 12 июля

12 июля 2018 13:10  [127] Общество

Фото: Yota

Yota снизила цены в Нижегородской области с 12 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, в среднем стоимость минут снизилась на 20%, а цены на трафик упали более чем на 55%. В Нижегородской области за 160 рублей пользователям доступны 42 Гб трафика против 350 рублей за 30 Гб, а стоимость 400 минут теперь составляет 70 рублей вместо 130 рублей. Линейка доступна новым клиентам мобильного оператора. Текущие пользователи также могут перейти на новую линейку в мобильном приложении или обратившись в службу поддержки Yota. Подробнее ознакомиться с изменениями можно на сайте компании.

Пакет Yota для смартфонов включает в себя: связь по России без дополнительных плат; безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор, за исключением пакета 0 минут; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota; федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G; отсутствие скрытых и навязанных услуг.

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