СУ СК проводит проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля

Следственный комитет РФ
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Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, в ночь с 11 на 12 июля в полицию поступила информация о происшествии на ул. Верхнепечёрской в районе пересечения с ул. Богдановича. По информации СК, один человек погиб. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего уточняются.
Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, на улице была драка с несколькими участниками. В настоящее время несколько граждан задержано для выяснения обстоятельств.
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