СУ СК проводит проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по факту гибели человека в мкрн Верхние Печёры в Нижнем Новгороде ночью 12 июля 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, в ночь с 11 на 12 июля в полицию поступила информация о происшествии на ул. Верхнепечёрской в районе пересечения с ул. Богдановича. По информации СК, один человек погиб. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах, на улице была драка с несколькими участниками. В настоящее время несколько граждан задержано для выяснения обстоятельств.