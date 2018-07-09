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Спорт

Подрядчик планирует завершить капремонт малой чаши центрального бассейна в Дзержинске Нижегородской области к сентябрю

12 июля 2018 16:43  [68] Спорт

Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт малой чаши центрального плавательного бассейна в Дзержинске Нижегородской области к началу учебного года в спортшколе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 12 июля 2018 года.

Согласно информации, в МБУ ДО "СДЮСШОР "Заря" проводится ремонт 25-метрового плавательного бассейна, потолка и оконных откосов. В ближайшее время также начнется ремонт систем отопления, водопровода и водоотведения.

Генеральный директор фирмы-подрядчика ООО "Сфера" Алексей Михайлов пояснил, что в настоящее время идет заливка днища чаши бассейна специальным гидроизоляционным составом. "Глубина малой чаши бассейна - около 70 см, что позволяет учить плаванию детей в возрасте от полутора до семи лет. Подобная малая чаша – единственная в Нижегородской области. На протяжении нескольких лет мы изыскивали средства из бюджета города для того, чтобы сделать малый бассейн современным, отвечающим всем стандартам", - отметил глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Сообщается, что всего на работы по реконструкции требуется около 24 млн рублей. При этом в период с 2014 года (когда было проведено обследование технического состояния несущих конструкций здания бассейна) по середину 2018 года на ремонтные работы было направлено более 18,2 млн рублей как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Виктор Нестеров отметил, что в мае он обратился врио губернатора Глебу Никитину с просьбой выделить городу средства на завершение ремонтных работ. "В результате нам выделили порядка 6 млн рублей из областного бюджета. Буквально в ближайшие дни будет проведен конкурс на завершающие работы, финишную отделку", - сообщил глава администрации.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, отделочные и электротехнические работы, а также монтаж системы вентиляции должны стартовать в августе, после проведения конкурсных процедур. Виктор Нестеров поставил перед строителями задачу, чтобы ремонт малого бассейна был завершен к началу учебного года в СДЮСШОР "Заря".

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