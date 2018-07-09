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12 июля 2018 16:48  [81] "Выксатеплоэнерго" в Нижегородской области возьмет в лизинг у чувашской компании три котельные за 210 млн рублей
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Общество

"Выксатеплоэнерго" в Нижегородской области возьмет в лизинг у чувашской компании три котельные за 210 млн рублей

12 июля 2018 16:48  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

МУП "Выксатеплоэнерго" (Выкса, Нижегородская область) подписало контракт с ООО "Спецмонтаж" о лизинге трех блочно-модульных котельных на сумму 209 млн 640 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок 12 июля 2018 года.

Электронный аукцион состоялся 8 июля 2018 года. По итогам торгов поставщиком стало ООО "Спецмонтаж". С ним заключен контракт на лизинг трёх блочно-модульных котельных в Выксе: одной мощностью 20 МВт, смонтированной по адресу мкрн Жуковского, здание 10"А"; мощностью 16 МВт по адресу мкрн Гоголя, здание10-Б и мощностью 7,5 МВт, размещенной в котельной мощностью 12,5 МВт в мкрн Юбилейный, здание 75.

Срок лизинга составляет 66 месяцев. Передача оборудования произойдет в течение 10 дней с момента подписания договора при условии получения аванса.

СПРАВКА:
Директором МУП "Выксатеплоэнерго" является Сергей Торгашев, учредитель – администрация городского округа город Выкса. Уставной капитал – 23 млн рублей. Основной вид деятельности - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

Учредитель ООО "Спецмонтаж" (Чувашская республика) – Александр Лошенко, директор – Владимир Фондеркин. Уставной капитал общества – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – производство прочих строительно-монтажных работ.

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