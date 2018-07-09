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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода начала размещение информации о своих вакансиях на рекрутинговом интернет-сервисе

12 июля 2018 17:35  [143] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода начала размещение информации о своих вакансиях на рекрутинговом интернет-сервисе. Об этом управление по работе со СМИ горадминистрации сообщило 12 июля 2018 года.

В сообщении говорится, что информация о вакансиях публикуется на сайте HeadHunter. За первые дни размещения вакансий на замещение муниципальных должностей уже получено более 150 откликов.

По словам директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности мэрии Александра Малафеева, муниципалитет впервые обратился к рекрутинговому интернет-ресурсу для поиска квалифицированных кадров. Малафеев добавил, что вакансии будут обновляться в ежедневном режиме.

Сейчас на сайте HeadHunter размещено три вакансии от мэрии: помощник главы города с зарплатой 25 тысяч рублей, главный специалист отдела эксплуатации департамента жилья и инженерной инфраструктуры и главный специалист отдела по учету и распределению жилья департамента строительства с зарплатами в 20,5 тысячи рублей.

Напомним, бывший HR-директор "Срочноденьги" Малафеев возглавил кадровый департамент горадминистрации в апреле 2018 года.

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