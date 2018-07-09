Нижегородский минфин предотвратил 337 нарушений в сфере закупок за I полугодие 2018 года Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Министерство финансов Нижегородской области предотвратило 337 нарушений в сфере закупок с общей начальной ценой контрактов на сумму 186 млн рублей. О результатах мониторинга текущих закупок сообщается на сайте министерства 12 июля 2018 года.

Согласно информации, за I полугодие 2018 года министерство проверило 2 453 закупки, что составило около 40% от всех закупок, объявленных региональными заказчиками. Нарушения законодательства о контрактной системе выявлены в 16% из них.

Для предотвращения нарушений в адрес заказчиков вынесено 337 предписаний об устранении нарушений. В ходе исполнения предписаний заказчиками отменено 109 закупок, в 228 закупках документация приведена в соответствие с законодательством.

Таким образом, министерство предотвратило нарушения законодательства в 337 закупках с общей начальной ценой контрактов на сумму 186 млн рублей.