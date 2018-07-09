Последние новости рубрики Экономика
12 июля 2018 17:43  [294] Нижегородский минфин предотвратил 337 нарушений в сфере закупок за I полугодие 2018 года
11 июля 2018 18:02  [133] Нижегородское правительство планирует в июле уменьшить дефицит бюджета-2018 на 50 млн рублей
11 июля 2018 15:56  [306] Нижегородский кабмин планирует выделить 16 млн рублей на развитие портала "Команда правительства" в 2018 году
11 июля 2018 11:44  [167] Нижегородская Дума одобрила увеличение доходов и расходов бюджета на 222 млн рублей в июле
10 июля 2018 19:06  [303] Нижегородское правительство планирует направить 56 млн рублей на повышение зарплаты бюджетников до МРОТ
10 июля 2018 15:44  [163] "Есть временной лаг между переменами на оптовом и розничном рынке топлива", - Михаил Теодорович
10 июля 2018 13:19  [151] Инфляция в Нижегородской области составила 2,9% за I полугодие 2018 года
09 июля 2018 19:13  [176] Нижегородское правительство намерено прокредитоваться на 5 млрд рублей
09 июля 2018 17:20  [266] Компания Cisco планирует принять участие в программе информационного развития Нижегородской области до 2020 года
09 июля 2018 13:54  [1713] Члены комиссий нижегородской Думы одобрили передачу зданий НПАТ в залог налоговой службе во избежание банкротства
Экономика

Нижегородский минфин предотвратил 337 нарушений в сфере закупок за I полугодие 2018 года

12 июля 2018 17:43  [294] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Министерство финансов Нижегородской области предотвратило 337 нарушений в сфере закупок с общей начальной ценой контрактов на сумму 186 млн рублей. О результатах мониторинга текущих закупок сообщается на сайте министерства 12 июля 2018 года.

Согласно информации, за I полугодие 2018 года министерство проверило 2 453 закупки, что составило около 40% от всех закупок, объявленных региональными заказчиками. Нарушения законодательства о контрактной системе выявлены в 16% из них.

Для предотвращения нарушений в адрес заказчиков вынесено 337 предписаний об устранении нарушений. В ходе исполнения предписаний заказчиками отменено 109 закупок, в 228 закупках документация приведена в соответствие с законодательством.

Таким образом, министерство предотвратило нарушения законодательства в 337 закупках с общей начальной ценой контрактов на сумму 186 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Грунт размыло около новой дороги в мкрн Седьмое небо 9 июля09 июля 2018Грунт размыло около новой дороги в мкрн "Седьмое небо" 9 июля
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph