Ректор ННГУ Евгений Чупрунов и студенты вуза приняли участие в Едином дне голосования Общество

Ректор ННГУ имени Н.И.Лобачевского Евгений Чупрунов и студенты вуза приняли участие в Едином дне голосования 9 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного избиркома.

"Сегодня особый день для всех нижегородцев. Периодически можно слышать разговор, что с нашим мнением не считаются – это не так. Сегодня – тот день, когда власть не просто слышит наше мнение, а хочет, чтобы мы его высказали. Те, кто пришли проголосовать на свои избирательные участки, – люди, которые действительно хотят, чтобы их услышали, хотят, чтобы их мнение было учтено", - заявил Евгений Чупрунов.



Особо ректор отметил голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года. "Стратегия – это документ, дающий понимание: в каком направлении будет развиваться область, куда будут вкладываться ресурсы, как будем работать мы. Я думаю, это очень правильно, очень нужно для того, чтобы представлять, как мы собираемся жить дальше. Я сам принимал участие в обсуждении Стратегии, высказывал свое мнение и давал рекомендации", - подчеркнул он.



Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.