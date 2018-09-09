Явка по Нижегородской области по предварительным данным на 18:00 составила 33,8% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Явка на выборах по Нижегородской области по предварительным данным на 18:00 составила 33,8%. Об этом сообщается на сайте Облизбиркома.

Согласно информации, наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Починковском (77,99%), Дивеевском (76,94%), Шарангском (73,79%) и Лукояновском (70,79%) районах области.

Средняя явка по Нижнему Новгороду составляет около 19-20%. В том числе в Автозаводском районе – 20,3%, в Канавинском – 20,6%, в Ленинском – 18,5%. Данные по остальным районам в 19:00 ещё не опубликованы.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Как сообщалось ранее, уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.