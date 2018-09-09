Уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.

Как сообщается на сайте облизбиркома, на 15:00 наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Починковском (61,24%), Дивеевском (60,70%), Лукояновском (59,93%) и Шарангском (55,72%) районах Нижегородской области.

Наименьшая явка отмечается в г.о. Дзержинск (13,99%), г.о. Кстово (14,15%).

Средняя явка по Нижнему Новгороду составляет 15,18%. Наибольшее число проголосовавших отмечается в Московском (15,92%), Автозаводском (15,87%) и Приокском (15,74%) районах.

Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.

Также в этот день проводится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.