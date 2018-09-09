Фото:
Уточнённая явка на выборы в Нижегородской области по данным на 15:00 составила 25,08%.
Как сообщается на сайте облизбиркома, на 15:00 наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Починковском (61,24%), Дивеевском (60,70%), Лукояновском (59,93%) и Шарангском (55,72%) районах Нижегородской области.
Наименьшая явка отмечается в г.о. Дзержинск (13,99%), г.о. Кстово (14,15%).
Средняя явка по Нижнему Новгороду составляет 15,18%. Наибольшее число проголосовавших отмечается в Московском (15,92%), Автозаводском (15,87%) и Приокском (15,74%) районах.
Напомним, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.
Также в этот день проводится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+