Средняя явка по Нижнем Новгороду на 18:00 составила 20,5% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Средняя явка по Нижнем Новгороду на 18:00 составила 20,5%.

По уточнённым данным Облизбиркома, наибольшее число проголосовавших на 18:00 зарегистрировано в Сормовском районе – 23,5%. В Московском районе проголосовали 21,6% жителей, в Приокском – 20,7%, в Канавинском – 20,6%, в Автозаводском – 20,3%. В Нижегородском районе явка составила 19,7%, в Советском – 19,3%, в Ленинском – 18,5%.

Всего по региону самая низкая явка отмечается в городских округах Кстово (18,6%) и Дзержинск (17,8%), а также в Балахнинском районе – 25,5%.

Напомним, что явка на выборах по Нижегородской области по предварительным данным на 18:00 составила 33,8%. Наибольшее количество проголосовавших зарегистрировано в Починковском (77,99%), Дивеевском (76,94%), Шарангском (73,79%) и Лукояновском (70,79%) районах области.

Как сообщалось ранее, сегодня проходят выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В регионе работает 2171 постоянный избирательный участок и три временных.