Глеб Никитин выразил благодарность жителям Нижегородской области, принявшим участие в голосовании 9 сентября

Правительство Нижегородской области не ожидало такую высокую явку на выборах 9 сентября. Об этом сообщил журналистам глава региона Глеб Никитин.

Он пояснил, что имеющийся на 18:00 показатель явки в 34% является более высоким, который ожидался.

"Мы увидели большую активность, чем прогнозировали. Окончательные итоги будут подведены позднее. Специфика региональных избирательных компаний предполагает несколько более низкую явку, чем на федеральном уровне, но 770 тысяч нижегородцев, которые проголосовали на 18:00 – это каждый третий избиратель области", - сказал Глеб Никитин.

Он выразил благодарность жителям Нижегородской области за то, что они пришли на избирательные участки в единый день голосования.

"Я хотел поблагодарить избирателей за активную позицию. Некоторые приходили с семьями, несмотря на то, что сегодня была солнечная погода, выходной день и многие хотели остаться на своих приусадебных участках. Однако они приехали и проголосовали. Поэтому огромное спасибо им за активную позицию", - обратился Глеб Никитин к нижегородцам.

Он добавил, что по имеющейся сейчас информации, выборы прошли без нарушений.

"Мы глубоко удовлетворены прошедшими выборами", - подытожил Глеб Никитин.